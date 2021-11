Neuburg

31.10.2021

Locker, charmanter Jazzsound: Das "Straight Ahead Quartett" im Birdland Neuburg

Plus Das neu formierte Straight Ahead Quartett zeigt im Neuburger Birdland, dass überragender Jazz auch im Regionalen stattfinden kann. So hat unser Autor den Abend erlebt.

Von Peter Abspacher

New York. Paris, New Orleans oder auch London, Mailand und Zürich – aus diesen Jazzmetropolen kommen viele Gäste, die im Neuburger Birdland auftreten. Selten aus den eher kleinen Weltstädten Eichstätt, Ingolstadt oder gar aus Sinning. Der Prophet gilt halt nicht so viel im eigenen Land, auch der Jazz-Prophet. Das neue formierte Straight Ahead Quartett mit Oliver Wasilesku (Piano), Ulrich Schiekofer (Bass), Christoph Zoelch (Saxofon) und Tom Diewock (Schlagzeug) hat im ausverkauften Hofapothekenkeller gezeigt, dass auch regionale Jazzer ihren eigenen Gäu erobern können.

