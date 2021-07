Logistikzentrum für deutschen Markt: Die Neuburger Milchwerke expandieren

Plus Das neue Hochregallager der Milchwerke bringt Kapazität und Arbeitsplätze nach Neuburg. Die Expansion aber bedeutet für das Omira-Werk in Ravensburg einen Verlust.

Die Milchwerke Neuburg expandieren: Der Bau des neuen Logistikzentrums ist angelaufen, es wird die Produkte mehrerer Werke aufnehmen und landesweit an Verbrauchermärkte ausliefern. Eigentümer Lactalis stärkt den Standort Neuburg, die Kommunalpolitiker sind sehr angetan.