Lückenfüller: Stadtbuslinie 4 in Neuburg fährt neue Strecke

Nachdem die Altstadtlinie in Neuburg ihre letzte Fahrt hinter sich hat, soll die Stadtbulinie 4 die entstandenen Lücken schließen.

Ab Montag, 13. September, fährt die Neuburger Stadtbuslinie 4 eine neue Strecke. Pünktlich ab Schulstart bindet die Stadtbuslinie 4 der Stadtwerke die neue Paul-Winter Schule sowie das Neubaugebiet Neuburg-West über eine neue Streckenführung an. Diese ersetzt die Route über die Altstadt, die aufgelöst wurde.

Die neue Linie 4 startet jetzt an der Grundschule im Englischen Garten, im Stundentakt fährt der Stadtbus über den Spitalplatz und den Donauwörther Berg Neuburg-West an. Die neue Paul-Winter-Schule wird anschließend über die Bundesstraße 16 und den Sehensander Weg angefahren. Von der Staatlichen Realschule fährt die Linie 4 zum Bahnhof, dann geht es weiter über die Adolf-KolpingStraße und den Spitalplatz zurück, zur Haltestelle an der Grundschule im Englischen Garten.

Montag bis Freitag startet der Stadtbus um 6.20 Uhr zu seiner ersten Fahrt, die letzte Runde dreht die Linie 4 ab 18.20 Uhr. Am Samstag ist die Linie 4 von 8.20 Uhr bis 12.50 Uhr im Dienst. Es besteht die Idee, die Paul-Winter Schule über die Dr. Max-Schneider-Straße im Neubaugebiet Neuburg-West und den Kreuter Weg anzufahren. Aufgrund der technischen Gegebenheiten des Kreuter Weges, ist dies zum Start der neuen Streckenführung noch nicht möglich. Ob und auf welche Weise eine Befestigung des Kreuter Weges umsetzbar ist, wird derzeit geklärt. (nr)