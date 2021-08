Luftwaffengeschwader 74: Im September fliegen keine Eurofighter über Neuburg

Etwa drei Wochen im September wird es über Neuburg keine Eurofighter vom Taktischen Luftwaffengeschader 74 geben. Das geht aus einer Mitteilung der Bundeswehr hervor.

Zwischen dem 3. und dem 20. September werden über Neuburg keine Eurofighter starten und landen. Wie das Taktische Luftwaffengeschwader in einem Presseschreiben mitteilte, wird in dieser Zeit der Flugplatz Zell wegen der turnusmäßig anstehenden Startbahnsanierung geschlossen. Damit kann auch die Alarm-Rotte von Neuburg aus nicht starten.

Die QRA-Bereitschaft (Quick Reaction Alert) sowie der lokale Flugbetrieb werden in dieser Zeit auf dem NATO-Flugplatz in Lechfeld stattfinden, heißt es in dem Schreiben weiter. Dafür werden insgesamt bis zu 14 Eurofighter sowie das notwendige Personal – also knapp 300 Dienstposten – nach Lechfeld verlagert. (nr)