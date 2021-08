Maler, Metzger, Koch im Neuburger Gefängnis werden: Zwei Berufsschullehrer erzählen von ihrer Arbeit

Externe Berufsschullehrer in der JVA Neuburg-Herrenwörth ermöglichen Inhaftierten eine fundierte Ausbildung. 2021 haben sechs Jugendliche ihre Gesellenprüfung erfolgreich absolviert – einer davon als Innungsbester.

Acht verschiedene Ausbildungsberufe im Handwerk bietet die JVA Neuburg-Herrenwörth den hier einsitzenden jungen Männern an – als Anlagenmechaniker, Elektroniker, Fleischer, Maler, Metallbauer, Koch und Maurer.

JVA Neuburg-Herrenwörth: Junge Männer können ihre Lehre hinter Gittern fortsetzen

Wer vor der Haft in einem dieser Berufe eine Lehre begonnen hatte, kann diese hinter Gittern fortsetzen und, falls die Verweildauer reicht, hier auch abschließen. 2021 haben sechs Jugendliche ihre Gesellenprüfung erfolgreich absolviert, einer davon als Innungsbester. Aber auch wenn jemand in Haft nicht genügend Zeit mitbringt, eine Lehre abzuschließen, kann er hier einsteigen und nach seiner Entlassung weitermachen.

Die Ausbildung geschieht im dualen System: Die Praxis wird in den Ausbildungsbetrieben durch verbeamtete Ausbildungsmeister gelehrt und für den Berufsschulunterricht kommen externe Lehrkräfte in die Schulabteilung der JVA. Diese gewährleisten nicht nur, dass die Ausbildung den geforderten Ansprüchen gerecht wird, sondern sie bereichern das Leben der Auszubildenden in besonderer Weise auch durch ihre Vorbildfunktion, da an ihnen sichtbar wird, wie reich und bunt ein Vertreter aus der angestrebten Berufsgruppe sein Leben zu gestalten vermag.

Zwei dieser Lehrer waren bereit, sich zu ihrer Tätigkeit in der JVA Neuburg-Herrenwörth zu äußern: Rainer Kopold unterrichtet im Fachbereich Schreiner: „Die wichtigste Botschaft für alle Insassen: Nutzt die Zeit, die ihr hier absitzen müsst, beginnt eine Ausbildung oder schließt eure Ausbildung hier drinnen ab, das kann euch keiner mehr nehmen. Mit einer abgeschlossenen Ausbildung steht einem normalen, geregelten Leben nichts mehr im Weg“, sagt er.

Ursprünglich habe er nie das Ziel gehabt, in einer JVA zu unterrichten, „weil ich gar nicht wusste, dass es dort eine eigene Schule gibt“. Aus einem Angebot für eine Vertretungsstelle, die er spontan und ohne groß zu überlegen angenommen hatte, wurde Leidenschaft, erzählt er weiter. Von den meisten Häftlingen werde die Schule nicht als lästiges Muss empfunden, sondern als willkommene Abwechslung. „Ich erlebe, dass hoch motivierte Jungs dabei sind, die echt was lernen wollen und scheinbar aus ihren Fehlern gelernt haben, aber auch, dass du Leute hast, die wenig Lust und Einsatz zeigen.“

Thomas Wolfrum unterrichtet die Metzger und Köche im Neuburger Gefängnis

Im Zusammenhang mit seiner Arbeit in der JVA gibt es für ihn viele schöne Momente: Wenn die Jungs mit einem Lachen in den Unterricht kommen, weil sie sich auf die Schule und ihn freuen („Herr Kopold, Mittwoch ist der schönste Tag in der Woche, da fühle ich mich nicht als Häftling, sondern ganz normal wie wenn ich ‘draußen’ wäre“). Wenn Prüfungen (Zwischen- und Gesellenprüfungen) mit guten Ergebnissen geschafft wurden und man den Stolz in den Augen der Auszubildenden sehen kann. Besonders freut es ihn, dass die jungen Menschen danach von selbst auf ihn zukommen und sich bedanken. „Das ist unbezahlbar“, bekräftigt er. Manche entlassenen Häftlinge melden sich auch nach ihrer Haftzeit immer noch auf einen kleinen Ratsch.

Thomas Wolfrum unterrichtet die Metzger und Köche im Gefängnis: „Es ist eine weitere Chance sich im Leben zu beweisen und nicht immer gleich aufzugeben, wenn der eingeschlagene Weg nicht der richtige war“, sagt er. Denn jeder sei seines Glückes Schmied. Auch wenn der ein oder andere einen nicht ganz so guten Start ins Leben hatten, liegt doch viel am eigenen Verhalten, welchen Weg man gehe. Hauptberuflich ist Thomas Wolfrum in der Berufsschule 1 in Ingolstadt tätig. Die Tätigkeit schätzt er sehr. Hier unterrichtete er auch Jugendliche ohne Ausbildungsplatz, die dann nicht selten später in Herrenwörth aufzufinden waren. „Da ich in der JVA schon als Prüfer tätig war, wollte ich auch die Schüler dort besser kennen lernen“, schildert er.

„Obwohl die Erfolgsbestätigungen grundsätzlich eher spärlich gesät sind, gibt es Schüler, die sich bedanken, weil ich ihnen die Wahrheit sagte, wie schlecht zum Beispiel eine Leistung war und ihnen öfter mal in den Hintern trat und sie dann doch ihr Ziel erreicht haben.“ In der JVA selbst seien die Klassen kleiner als an öffentlichen Schulen und die Schüler sind disziplinierter. Natürlich treffe er dort auch beratungsresistente Schüler, die keinen Weitblick entwickeln können und schnell in ihr altes Muster zurückkehren. Aber das Schöne an dieser Arbeit wiege schwerer – etwa ein privates Gespräch mit einem Schüler, der ihm sagte: „Bis vor einem halben Jahr hätten Sie mit mir nicht so ein Gespräch führen können. Danke, Sie haben mir einen weiteren Weg gezeigt, den ich gehen kann.“ (nr)

Die JVA Neuburg-Herrenwörth sucht zum neuen Schuljahr noch jeweils einen Lehrer für die Anlagenmechaniker und für die Maurer. Wer Interesse an diesem Aufgabenbereich hat, möge über poststelle@jva-nh.bayern.de Kontakt aufnehmen.