Mann klaut 53-Jähriger den Parkplatz in Neuburg und zeigt ihr den Mittelfinger

Den Parkplatz hat am Dienstagnachmittag ein Unbekannter einer 53-Jährigen geklaut: Er zeigte ihr außerdem den Mittelfinger und beleidigte die Neuburgerin.

Eine 53-jährige Neuburgerin war gerade dabei ihr Auto in der Rosenstraße in Neuburg seitlich einzuparken, als ihr ein Honda-Fahrer den Parkplatz wegschnappte und an ihrer Stelle zügig einparkte.

Polizei in Neuburg meldet: Mann zeigt Frau Mittelfinger

Wie die Polizei mitteilt, beleidigte der noch unbekannte Mann die Neuburgerin und zeigte ihr den Mittelfinger. Die Polizei Neuburg hat Ermittlungen wegen Beleidigung sowie möglicher Verkehrsverstöße eingeleitet. (nr)

