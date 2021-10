Mann stiehlt Weinflasche in Neuburger Getränkemarkt

Ein bislang Unbekannter hat in einem Neuburger Getränkemarkt eine Weinflasche gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

In der Münchener Straße in Neuburg hat am Donnerstagnachmittag ein Unbekannter eine Weinflasche gestohlen. So lautet der Polizeibericht. In dem Getränktemarkt steckte der bislang unbekannte Täter gegen 14.05 Uhr eine Flasche Wein in seine Jackentasche.

An der Kasse wurde er angesprochen, dass er die Ware doch bezahlen soll. Daraufhin floh der Mann. Der Täter war männlich, trug einen blauen Pullover, eine braune Weste. Außerdem hatte er eine schwarze Hose an und trug einen braunen Hut. Zeugenhinweise werden unter 08431/67110 entgegen genommen. (nr)