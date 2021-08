Maria Sekinger aus Neuburg ist 96 Jahre und kein bisschen müde

Plus Maria Sekinger aus Neuburg ist ein Bücherwurm und das mit 96 Jahren. Angetan hat es ihr die mittelalterliche Geschichte vor allem von einer Stadt.

Morgens die Zeitung und einige Rätsel, nach dem Mittagessen einen Spaziergang und dann Bücher, Bücher, Bücher. Wer vom Tagesablauf von Maria Sekinger erfährt, glaubt es kaum. Die Dame wird am Samstag 96 Jahre alt. Na, manchmal zieht es hier und da. Aber im Geiste topfit, interessiert sich die gebürtige Neuburgerin für Geschichte. Vor allem für Neuburg im Mittelalter.