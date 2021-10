Neuburg

20:00 Uhr

Maria-Ward-Schule in Neuburg stattet Klassenzimmer mit Luftfiltern aus

Plus In der Maria-Ward-Schule in Neuburg sind in allen Klassenzimmern Filtergeräte installiert, die Aerosole und Viren aus der Luft saugen. Bald sollen nochmal genauso viele Geräte dazukommen.

Von Anna Hecker

Ein kleines Gerät summt in der Ecke das Klassenzimmers der Neuburger Maria-Ward-Schule. Ununterbrochen saugt es die Luft an, zieht sie durch einen Filter und stößt sie wieder aus. Es ist eines von 19 Geräten, das seit Montag an der Realschule in Betrieb ist. Im Juli fiel die Entscheidung des Schulwerks der Diözese Augsburg: Alle 45 Schulen des Trägers sollen mit Luftreinigungsgeräten ausgestattet werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

