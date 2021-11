Neuburg-Maxweiler

Gedenkfeier in Maxweiler: Denkwürdige Ansprache von Bürgermeister Habermeier

Bürgermeister Johann Habermeier legte im Namen der Stadt Neuburg am Kriegerdenkmal auf dem Friedhof in Maxweiler einen Kranz nieder.

Plus Die Gedenkfeier in Marienheim wurde heuer wegen der Kirchenrenovierung am Kriegerdenkmal auf dem Friedhof von Maxweiler gehalten. Denkwürdige Ansprache von Bürgermeister Habermeier.

Von Klaus Benz

Die traditionelle Gedenkfeier am Volkstrauertag in Marienheim wurde heuer wegen der Kirchenrenovierung am Kriegerdenkmal auf dem Friedhof von Maxweiler gehalten. Pastor Herbert Sperber übernahm den liturgischen Teil des Totengedenkens. Bürgermeister Johann Habermeier hielt eine sehr nachdenklich machende Ansprache. Er zitierte unter anderem Albert Einstein: „Die Welt wird nicht bedroht von den Menschen, die böse sind, sondern von denen, die das Böse zulassen.“

