Mehr Platz in Wohlfühlatmosphäre: Erweiterungsbau der Neuburger Schwalbanger-Schule ist fertig

Plus Vor zwei Jahren erfolgte der Spatenstich, nun ist alles fertig: Die Grundschule am Schwalbanger ist dank Erweiterungsbau um einige Räume gewachsen. Doch ganz verschwunden ist die Baustelle noch nicht.

Lichtdurchflutete Klassenzimmer, helle, großflächige Flure und ein Raumkonzept, das viel Platz für Kreativität, Gemeinschaft und produktives Lernen lässt: „Neuburgs schönste Schule steht hier“, zitierte Rektorin Gerti Kuyten aus dem Lied der Grundschule am Schwalbanger. Nach fast zwei Jahren ist der Erweiterungsbau abgeschlossen. Sowohl die Schulfamilie als auch der Bauherr, die Stadt Neuburg, sind mächtig stolz auf das Projekt.