Neuburg

vor 17 Min.

Meinungsumfrage: Neuburgs Integra zählt zu den besten Arbeitgebern

Plus Bei der Mitarbeiterumfrage durch „Great Place to work“ schneidet die auch in Neuburg ansässige Firma Integra als Arbeitgeber besonders gut ab. Geschäftsführer Dieter Moosheimer erklärt das Erfolgsgeheimnis.

Von Anna Hecker

Die Firma Integra, unter anderem auch in Neuburg ansässig, ist eine gemeinnützige Gesellschaft für soziale Dienstleistungen. Bei der Mitarbeiterbefragung des Meinungsforschungsinstituts „Great Place to Work“ landete Integra in der Kategorie Beste Arbeitgeber Soziales auf dem zweiten Platz. Auf alle befragten Branchen bei der Mitarbeitergröße 51 bis 250 belegte Integra in Bayern auf Platz neun und im Branchenmix in Deutschland Platz 25.

Themen folgen