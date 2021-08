Neuburg

vor 45 Min.

Mit Feuerlöscher in Neuburg Tiefgarage und Schaufenster besprüht

Unbekannte entwendeten in Neuburg Feuerlöscher. Damit richteten sie in einer Tiefgarage und an Schaufenstern Schaden an.

Zwei bislang unbekannte Täter nahmen am Dienstagfrüh in der Tiefgarage Am Fürstgarten in Neuburg mehrere Feuerlöscher mit und machten sich einen Spaß daraus, den Inhalt zu versprühen. Zunächst besprühten sie damit die gesamte Tiefgarage Am Fürstgarten in Neuburg und Teile der Glasfront des Bücherturms am Sèter Platz . Die Feuerlöscher ließen die Täter an der Örtlichkeit zurück. Wie die Polizei in Neuburg weiter meldet, entwendeten die Unbekannten noch einen Feuerlöscher und besprühten damit die Schaufenster mehrerer Geschäfte. Die Polizei Neuburg sucht nun Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 08431/67110 zu melden. (nr)

Themen folgen