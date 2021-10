Neuburg

Mit Überraschung: Schnitzer-Familie Plancker kommt zur "Neuburger Weihnacht"

Plus Seit 20 Jahren gehört die Schnitzkunst der Planckers fest zur "Neuburger Weihnacht". Nach coronabedingter Pause ist die Südtiroler Familie heuer wieder vor Ort - mit etwas Besonderem im Gepäck.

Von Klaus Benz

Auch in Südtirol hat die Corona-Pandemie für große Einbußen gesorgt. Es gab im letzten Winter keinerlei Bahnbetrieb an den Skipisten. Für die Gastronomie, den Einzelhandel und auch für die Holzschnitzer blieben die gewohnten Umsätze aus. Das weckte in der Schnitzer-Familie Plancker den Erfindergeist.

