Mit Werken des Künstlers Röschke: Gerhard Stiglmair hat in Neuburg eine Galerie eröffnet

Künstler Rainer Röschke (rechts) stellt aktuell in der neuen Galerie aus, die Gerhard Stiglmair jetzt in Neuburg eröffnet hat.

Plus Gerhard Stiglmair hat in Neuburg eine Galerie geöffnet, wo momentan Arbeiten von Künstler Rainer Röschke zu sehen sind. Motive, Farbe, Verfahren: Was Interessierte in der Münchenerstraße erwartet.

Von Elke Böcker

Eine neue Begegnung mit vertrauter Kunst ermöglicht die frisch eröffnete Galerie ART-Stiglmair in der Münchnerstraße 16 in Neuburg. Bis zum 5. November sind hier zahlreiche Arbeiten Rainer Röschkes unter dem Titel „Tierisch gut“ zu betrachten und auch zu erwerben. Die Räumlichkeiten haben die Wutzlhofers für eine geringe Miete zur Verfügung gestellt und so sei dieses Experiment auch möglich geworden, erläutert der frisch gebackenen Galerist Gerhard Stiglmair.

