Mit den "Ärzten" und "Bon Jovi": So feiert die Mittelschule Neuburg den Abschluss

Macht etwas aus euren Leben - It's your life! Mit diesen Worten verabschiedete Rektorin Anne Graf die diesjährigen Abschlussklassen der Mittelschule Neuburg.

Lange war es nicht klar, wie gefeiert werden konnte: Drinnen? Draußen? Mit oder ohne Bewirtung? Wie viele Personen dürfen kommen? Mit oder ohne Maske? Wie schon in den letzten zwei Schuljahren war Corona das entscheidende Maß aller Dinge. Trotz all dieser Umstände entschloss sich die Mittelschule, ein etwas kleineres, wenngleich nicht weniger feierliches Abschiedsfest für die Abschlussklassen durchzuführen.

Mittelschule Neuburg: Abschlussklassen finden sich coronakonform am letzten Schultag ein

So fanden sich coronakonform am letzten Schultag bei herrlichem Sonnenschein über 150 Schüler und Eltern auf dem liebevoll dekorierten Pausenhof der Mittelschule ein, um diesen besonderen Tag zu feiern. „Zur Zeit ist einfach alles anders als gewohnt“, meinte auch die Rektorin Anne Graf in ihrer Rede. Die Schwierigkeiten und Hindernisse, die die Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern in den vergangenen beiden Schuljahren erleben und überwinden mussten, waren nicht für alle einfach zu bewältigen. „Doch Hindernisse sind auch Stufen, auf denen wir in die Höhe steigen.“ Und das hätten die Schülerinnen und Schüler eindrucksvoll bewiesen, indem sie im Distanzunterricht Selbstständigkeit, Selbstorganisation und Medienkompetenz gelernt hätten. „Das hat euch stärker gemacht und das sind Qualifikationen, die ihr für euer Leben braucht.“ Aber es war nicht immer einfach, sich selbst anzutreiben und Durchhaltevermögen zu zeigen. „Ich kann mir schwer vorstellen, dass ihr jederzeit hoch motiviert wart und jede freie Minute genutzt habt, um zu lernen, Vokabeln zu pauken oder noch zusätzliche Matheübungen zu machen“, sagte Graf mit einem Augenzwinkern. Dann waren auch die Eltern gefragt, denen sie für ihre Mithilfe beim „Homeschooling“ ein großes Dankeschön aussprach.

Den Schülerinnen und Schülern gab Graf noch besondere Wünsche mit auf den Weg: „Lebt ein Leben voller Menschlichkeit, ein Leben, das Spaß macht und euch Zufriedenheit schenkt. Macht was aus eurem Leben, macht es gut und macht euren eigenen Weg. It’s your life!“

Mit dem gleichnamigen Lied von Bon Jovi leitete die Schulband, die zusammen mit der Saitenmusik die Feier musikalisch umrahmte, über zur Rede des Schülersprechers Abdullah Mansouri. Gemeinsam mit Sophia Schaegge, 9b ließ er die vergangenen Schuljahre Revue passieren und bedankte sich bei allen Lehrkräften für die Unterstützung.

Zum Abschied: Lehrkräfte der Mittelschule Neuburg lesen Liedtext der Band "Die Ärzte" vor

Trotz der coronabedingten Umstände gab es heuer erfreuliche Ergebnisse: Über 80 Prozent der angetretenen Schülerinnen und Schüler erreichten den Qualifizierenden Mittelschulabschluss und von 24 Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die Mittlere Reife schafften 22 den Abschluss.

Diese besondere Leistung würdigte Konrektorin Gabriele Sörgel auch in ihrer Ansprache bei der Ehrung der Besten. Almassri Alaa und Salo Nazira aus der P-Klasse erreichten einen Schnitt von jeweils 2,0. Von den 67 Schülern der Regelklassen nahmen 57 an den Prüfungen zum „Quali“ teil. Hier erhielten jeweils die Klassenbesten eine Auszeichnung: Selina Neff (1,3), Miriam Rogler (1,5), Gabriel Ettenreich (1,5) Raphael Schindler (1,6), Luis Bauer (1,7) und Said Tajik (1,7). Lena Daubmeier und Madeline Aschenmeier aus der M 10 erzielten mit 1,78 bzw. 1,89 einen hervorragenden Mittleren Schulabschluss.

Zum Abschluss der Feier trugen die Lehrkräfte der Abschlussklassen einen Liedtext der „Ärzte“ vor, der zum Anlass und zur Stimmung dieses Tages passte: „Der Himmel ist blau und der Rest deines Lebens liegt vor dir!“ (nr)