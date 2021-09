Mit der Bimmelbahn zu Neuburg leuchtet

Wer im Parkhaus an der Grünauer Straße gratis sein Auto abstellt, wird Freitagnacht auch noch nostalgisch zu "Neuburg leuchtet" in die Innenstadt chauffiert.

Wer einen Gratis-Stellplatz für sein Auto sucht, um am Freitag und/oder Samstag bei Neuburg leuchtet dabei zu sein, der könnte das neue Parkhaus an der Grünauer Straße beim Hallenbad in Betracht ziehen. Von dort aus gibt es am Freitag zudem ein besonderes Transportangebot in die Innenstadt und zurück.

Das neue Parkhaus an der Grünauer Straße ist ein attraktives und zentrumsnahes Parkangebot der Stadt Neuburg. Mit seinen 240 großzügigen Stellplätzen und Fahrwegen samt Aufzug in alle Etagen ist das moderne Haus die ideale Ergänzung zum Parkbad, der Parkhalle sowie der Grund- und Mittelschule.

Im Parkhaus am Hallenbad kann während "Neuburg leuchtet" von Freitagabend bis Sonntagfrüh kostenlos geparkt werden

Darüber hinaus bietet sich das Parkhaus als Startpunkt für innerstädtische Erledigungen an, ist es doch nur fünf Gehminuten vom Zentrum entfernt. Wenn Neuburg nun am Freitag und Samstag leuchtet, machen Stadt und Stadtwerke ein besonderes Gratis-Kennenlern-Angebot. So kann das Parkhaus von Freitag, 24. September, 17 Uhr bis einschließlich Sonntag, 26. September, 8 Uhr gebührenfrei benutzt werden.

Obendrein fährt zur langen Einkaufsnacht am Freitag, 24. September, von 17 bis 23 Uhr eine nostalgische Bimmelbahn als Shuttle zwischen Parkhaus und Schrannenplatz. Auch dieses Angebot wird gratis unterbreitet und kann frei genutzt werden. Während des Aufenthalts in den Waggons und während der Fahrt ist eine Maske zu tragen (mindestens eine so genanntge medizinische Maske).

Mit Gratisparken und kostenfreiem Bimmelbahn-Shuttle kann „Neuburg leuchtet“ stressfrei, komfortabel und erlebnisreich angesteuert werden. (nr)

Lesen Sie dazu auch