Mit zwei internationalen Stars enden die Ingolstädter Jazztage

Plus Die Musiker Rebekka Bakken und Wolfgang Muthspiel sorgen mit Stimmgewalt und Wandlungsfähigkeit in St. Pius für einen fulminanten Abschluss der diesjährigen Ingolstädter Jazztage.

Es war ein glanzvolles und überaus eindrucksvolles Finale der diesjährigen 38. Ingolstädter Jazztage: Die beiden herausragenden Künstler Rebekka Bakken und Wolfgang Muthspiel konnten in der einmaligen Atmosphäre der Kirche St. Pius erstmals seit vielen Jahren wieder gemeinsam als Duo auftreten.