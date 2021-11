Neuburg

vor 36 Min.

Mitreißend und (fast zu) kraftvoll: Jane Bunnett & Maqueque erobern das Birdland

Plus Das Ensemble Jane Bunnett & Maqueque erobert den Neuburger Birdland-Jazzkeller mit karibischem Sound. Wobei das Volumen an einigen Stellen gedrosselt werden könnte.

Von Peter Abspacher

„Havanna by the nighttime“, so lautet einer der Titel, mit denen das Frauenpower-Ensemble Jane Bunnett & Maqueque den Birdland Jazzkeller aufgemischt haben. Die sechs Musikerinnen, alle instrumental und als Sängerinnen mit Leib und Seele dabei, versprühen einen Feeling, das es so vielleicht nur in der Hauptstadt Kubas, auf den Straßen von New Orleans und anderen musikalischen Hotspots gibt – oder mal gegeben hat. Dieser Sound geht direkt in Herz und Hirn, er fährt einem in die Beine und bringt den ganzen Körper in einen anderen Aggregatzustand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .