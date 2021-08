Mobiler Retter in Neuburg: Wenn es auf jede Sekunde ankommt

Plus Die Mobilen Retter leisten seit fünf Jahren wertvolle Ersthilfe in Neuburg und der Region 10. Das Ehepaar Getschmann ist nur ein Beispiel für viele ehrenamtliche Helfer.

Eigentlich sollte es ein ruhiger Abend werden. Katja und Thomas Getschmann, beide Soldaten im Taktischen Luftwaffengeschwader 74, hatten einen anstrengenden Arbeitstag hinter sich und freuten sich auf das Abendessen. Da meldete sich das Telefon von Katja Getschmann. Und bei dem speziellen Alarmton war sofort klar: Es geht eventuell um Leben oder Tod. Denn als Mobile Retter werden die beiden Neuburger nur alarmiert, wenn in ihrer Nähe ein medizinischer Notfall mit Herz-Kreislauf-Stillstand oder mit Bewusstlosigkeit vorliegt.