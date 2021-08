Neuburg

19:02 Uhr

Mobilität & Lebenswertigkeit: Neuburger Kreativraum "das otto" bei Utopie-Sommer

Das Team von „das otto“ aus Neuburg nahm in den Räumlichkeiten des Maschinenrings an der Utopiekonferenz 2021 der Universität Leuphana in Lüneburg teil.

Der Verein „das otto" aus Neuburg nimmt am Utopie-Sommer der Leuphana-Universität in Lüneburg teil. Eine Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit den Zukunftsthemen Mobilität und Lebenswertigkeit.

Von Manfred Dittenhofer

Die Mobilität muss auch in ländlichen Regionen gewährleistet sein und wird deshalb wohl auch in Zukunft sehr individuell ausfallen. Und dennoch: Sie kann autonom, elektrisch, aber nicht unbedingt mit dem eigenen Auto stattfinden. Und was macht einen Ort lebenswert? Erstens, wenn die Arbeitsplätze in der Nähe liegen, denn das spart Zeit und Ressourcen. Zweitens, wenn die Verbrauchsgüter, die Kultur und die Bildung direkt, schnell und einfach – am besten vor der Haustür – zu erreichen sind. Und, ganz wichtig, wenn man in der Straße, in dem Ort und in der Region gesellschaftliche Bindungen hat.

