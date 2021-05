Neuburg

20:30 Uhr

Mode exclusive in Neuburg: Wo die Frau von Welt ihre Garderobe kaufte

Plus 40 Jahre lang haben Marianne und Heinz Bartoschek die Boutique „Mode exclusive“ in Neuburg geführt. Seit Ende April ist offiziell Schluss. Erinnerungen an die Anfänge im eigenen Zuhause, aufregende Modenschauen und eine besonders tüchtige Verkäuferin.

Von Claudia Stegmann

Als Marianne Bartoschek den kleinen Verkaufsraum betritt, blickt sie auf das, was von ihrer Boutique „Mode exclusive“ nach 40 Jahren übrig geblieben ist. An den Kleiderbügeln hängen noch Restbestände von Jacken, Hosen, Blusen und Shirts – alles zum halben Preis. In den Regalen liegen noch vereinzelte Pullover. Der Laden in der Luitpoldstraße war einst einer von drei Standorten, an denen sie Mode für die anspruchsvolle Frau angeboten hatte. Wer sich etwas Besonderes leisten wollte und konnte, der kaufte bei Marianne Bartoschek in Neuburg ein. Doch diese Zeiten sind vorbei. Ende April hat das Geschäft endgültig geschlossen. „Es fällt mir schon schwer“, sagt sie und kämpft mit den Tränen.

