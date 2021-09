Neuburg

18:07 Uhr

"Moralische Pflicht": Die Stadt Neuburg will afghanische Ortskräfte aufnehmen

Plus Die Stadt Neuburg signalisiert Bereitschaft, bis zu fünf afghanische Helfer und deren Familien willkommen zu heißen. Nur eine Stadträtin stimmte dagegen.

Von Andreas Schopf

Die dramatischen Bilder aus Kabul dürften jedem noch präsent sein. Nun könnte die Afghanistan-Krise auch in Neuburg ankommen. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Dienstagabend darüber diskutiert, ob man Bereitschaft signalisieren soll, Familien afghanischer Ortskräfte aufzunehmen.

