Neuburg: Müllentsorgung in freier Natur

Plus Regelmäßig sammeln Mitglieder des Flur- und Weidevereins Neuburg Müll auf ihren Feldern ein. Meist ist es Hausmüll – Nahrungsmittel etwa, oder Windeln.

Der BRK-Container für Altkleider und Schuhe an der Sudetenlandstraße, nur ein paar Meter entfernt vom dortigen Wertstoffhof, soll auf alle Fälle stehen bleiben. Trotz des Mülls, der immer wieder dort abgelagert wird. Das jedenfalls ist die feste Meinung des Vorsitzenden des Flur- und Weidevereins Neuburg, auf dessen Grundstück der Container auch steht. Der Mann hat dafür eine einleuchtende, wenngleich durchaus deprimierend klingende Erklärung.

Dem Flur- und Weideverein Neuburg gehören ungefähr 60 Mitglieder an. Es sind die Eigentümer und Landwirte der Grundstücke, deren Flur sich in etwa mit dem Gebiet der Neuburger Jagdgenossenschaft deckt. Zu der gehören die Stadtteile Marienheim und Heinrichsheim, das Stadtgebiet Neuburg sowie Teile von Neuburg Nord. Zu aller landwirtschaftlichen Arbeit gehört es dabei mittlerweile auch, die Felder und Fluren zu säubern. Was immer mehr zum Ärgernis wird.

Denn ganz offensichtlich gibt es Bürger, die ihren Müll einfach in freier Landschaft, in Hecken, hinter Bäumen oder eben direkt auf den Feldern entsorgen. Dabei handelt es sich vorwiegend um Hausmüll – Nahrungsmittel oder Windeln zum Beispiel. Damit sich nicht größere Müllhalden bilden, werden die Felder und Fluren regelmäßig abgefahren, um den Müll, so schnell es geht, wieder einzusammeln. „Das passiert leider überall im Stadtgebiet“, erzählt der Vereinsvorsitzende. Wegen der Nahrungsmittel im Müll werden die Ratten angelockt, womit ein weiteres Problem drohe. Müll auf den Feldern werde dagegen oft von Wildtieren aufgerissen, „und wir dürfen den Dreck dann wieder zusammensammeln“. Manchmal hat er auf seiner „Mülltour“ schon einen ganzen Autoanhänger vollgebracht. „Ansonsten nehme ich die Sachen halt laufend mit, wenn ich grad auf einen Müllsack oder sonst was stoße.“

Eigentlich hat jedes Haus im Stadtgebiet Neuburg eine schwarze Tonne für den Restmüll

Warum Menschen im Stadtgebiet ihren Müll einfach auf freier Flur ablagern, bleibt indes die Frage. Zwar ist niemand dazu verpflichtet, eine grüne Tonne zu haben. Aber schwarze Tonnen für den Restmüll gibt es in jedem Haus. Außerdem gibt es Wertstoffhöfe, bei denen mit Ausnahme von Lebensmitteln und wenigen anderen Dingen nahezu alles ganz offiziell entsorgt werden kann. „Dafür sind einige allerdings zu faul“, meint der Vorsitzende des Flur- und Weidevereins.

Er erzählt von einer Säuberungsaktion, die er einmal im Joshofener Weiher gemacht hat, der eigentlich nicht zum Vereinsgebiet gehört. „Da habe ich allen Unrat rausgeholt, den ich gefunden habe, von aufgeschnitten Blechdosen, an denen sich jeder Badegast hätte verletzen können, bis hin zu Kontoauszügen, die auf den möglichen Sünder hingewiesen hätten. Das habe ich dann auch der Polizei gemeldet“, sagt er. Die Beamten hätten den Mann auch aufgesucht. Doch der habe behauptet, dass ihm der Müll gestohlen worden sei. „Erwischst du niemand auf frischer Tat, ist es fast unmöglich, jemanden zu belangen.“

Der Vorsitzende des Flur- und Weidevereins Neuburg hat ein Schild neben dem BRK-Container an der Sudetenlandstraße aufgestellt. Ob es gegen die wilden Müllablagerungen rund um den Container etwas hilft? Bild: Manfred Rinke

Der Vereinsvorsitzende berichtet auch von seiner Erfahrung, dass einige Bürger immer dreister werden. Es würden wieder vermehrt Kartoffeln gestohlen („Wenn es sich dabei um Saatkartoffeln handelt, ist der Schaden größer“), Müllsäcke einfach in Getreidefelder geworfen, wo dann das Zeug vor dem Dreschen herausgeräumt werden muss, oder, wie aktuell, würden auf fremden Grund Christbäume gestohlen.

Womit wir wieder beim BRK-Container an der Sudetenlandstraße wären. Denn hinter dem Container befindet sich nämlich das eingezäunte Feld mit den kleinen Christbäumen. Wegen des Stacheldrahts am Zaun wurden einfach die Pflöcke umgetreten und mittlerweile zehn Bäume gestohlen. „Es ist traurig“, sagt der Vereinsvorsitzende.

Jetzt steht ein Schild am BRK-Container an der Sudetenlandstraße in Neuburg. „Einen Versuch ist es wert.“

Und warum er will, dass der Container stehen bleibt, dürfte jetzt auch klar sein. „Denn wenn sie ihren Müll nicht dahin werfen können, entsorgen sie ihn halt auf den Feldern.“ Er hat jetzt ein Schild neben dem Container aufgestellt. „Sie sollten nicht einmal daran denken, Ihren Hausmüll hier oder in den anderen Fluren zu entsorgen. Unsere Umwelt ist zu wertvoll! Danke, Neuburger Bürger“, ist darauf zu lesen. Ob er damit ein Umdenken bewirkt? „Einen Versuch ist es wert“, meint er.