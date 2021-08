Müssen Ungeimpfte im Brandlbad einen Test vorlegen?

Plus Seit Montag gelten neue Corona-Regeln, die vor allem nicht Geimpfte treffen. Die Frage, inwiefern die Testpflicht in Freibädern gilt, konnte im Landkreis noch nicht geklärt werden. Das Ministerium macht aber einen Vorschlag.

Auf der Homepage der Stadtwerke Neuburg weist ein Hinweis bereits seit dem Wochenende auf eine neue Testpflicht im Brandlbad hin: „Ab Montag, den 23.08.2021, muss ab einer Inzidenz von 35 (...) ein Nachweis ob genesen, geimpft oder getestet zum Zutritt des Bades ab 6 Jahren vorgelegt werden“, heißt es dort. Doch stimmt diese Bestimmung überhaupt mit den aktuellen Coronarichtlinien überein – zumal es etwa aus Eichstätt heißt, dass dort der Besuch des Freibads keiner Testpflicht mehr unterliegt?