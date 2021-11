Museumsräume in Schloss Neuburg öffnen wieder

Die Arbeiten im Schloss Neuburg sind abgeschlossen. Ab 16. November können Besucherinnen und Besucher wieder das eindrucksvolle Ambiente fürstlicher Geschichte erleben. Was sie dort erwartet.

Die Bayerische Schlösserverwaltung freut sich, dass nach Abschluss der Erneuerung der Brandmelde- und der Einbruchmeldeanlage sowie der Sicherheitstechnik Schloss Neuburg ab Dienstag, 16. November seine Museumsräume wieder für die Besichtigung öffnet.

Besucherinnen und Besucher können dann wieder das eindrucksvolle Panorama fürstlicher Geschichte in den einstigen Wohn- und Staatsräumen der Pfalz-Neuburger Fürsten erleben. Rund 550 Kunstwerke - Porträts und wertvolle Bildteppiche, Waffen, Möbel und kostbares Kunsthandwerk - veranschaulichen ein spannendes Kapitel pfalz-bayerischer Geschichte. Zu den eindrucksvollen Schätzen gehören auch die kirchlichen Textilien aus dem Neuburger Ursulinenkloster, das Kurfürst Johann Wilhelm von der Pfalz 1698 stiftete. Die Neuburger Schlosskapelle, geweiht 1543, gilt als der älteste protestantische Kirchenraum Deutschlands. Sie ist schon jetzt wieder zugänglich.

Im Westflügel des Schlosses sind in der Barockgalerie die Werke flämischer Meister wie Peter Paul Rubens zu sehen

Weiterhin präsentiert die Staatsgalerie Neuburg - Flämische Barockmalerei, eine Zweiggalerie der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, ab 16. November im Westflügel wieder Werke bedeutender Meister wie Peter Paul Rubens, Anthonis van Dyck und Jan Brueghel.

Da die Archäologische Staatssammlung eine Neukonzeption des Zweigmuseums plant, bleibt dieser Trakt bis auf Weiteres geschlossen.

Pünktlich zur Wiedereröffnung gibt es jetzt schon einen überarbeitenden Schlossführer im Online-Shop der Bayerischen Schlösserverwaltung

Pünktlich zur Wiederöffnung ist bereits jetzt ein überarbeiteter Schlossführer im Online-Shop der Bayerischen Schlösserverwaltung sowie ab 16. November im Museumsladen von Schloss Neuburg erhältlich. Zusätzlich gibt es eine neu verfasste englische Kurzversion.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schlossverwaltung in Neuburg kümmern sich mit viel Sorgfalt und Mühe nicht nur um Schloss Neuburg an der Donau, sie sind zudem für Schloss Höchstädt zuständig. Zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie fünf Saisonkräfte und weitere Beschäftigte arbeiten in der Schlossverwaltung Neuburg. Für ein einmaliges Schlosserlebnis und einen angenehmen Besuch sorgen – teilweise hinter den Kulissen – Verwaltungsmitarbeiter, Kastellane, Hausmeister, Museumsaufsichten sowie Kassen- und Reinigungskräfte.

Die Bayerische Schlösserverwaltung ist einer der größten staatlichen Museumsträger

Die Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen ist eine der traditionsreichsten Verwaltungen des Freistaates Bayern. Als Hofverwaltung der Kurfürsten und der Könige entstanden, ist sie heute mit 45 Schlössern, Burgen und Residenzen sowie weiteren Baudenkmälern einer der größten staatlichen Museumsträger in Deutschland. Dazu kommt noch ein ganz besonderes geschichtliches Erbe: die vielen prachtvollen Hofgärten, Schlossparks, Gartenanlagen und Seen. Die einzigartigen Ensembles europäischer Architektur gepaart mit reichhaltiger künstlerischer Ausstattung ziehen jährlich ein Millionenpublikum aus aller Welt an. (nr)