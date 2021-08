Neuburg

vor 48 Min.

Mut zum Hut: Warum bei der Hutschau Oldtimer zu sehen sind

Plus 21 Jahre lockte Ute Patel-Missfeldt mit ihrer Hutschau zahlreiche Modisten nach Neuburg. Jetzt gibt sie die Führung ab und zieht mit „Mut zum Hut“ gleichzeitig an einen neuen Standort.

Von Anna Hecker

Kleine Hüte, große Hüte, Kreationen die gar nicht mehr als Hut zu erkennen sind – Kopfbedeckungen aus der Welt und so bunt wie die Welt. So farbenfroh wie sie selbst sind auch die Hüte, die Ute-Patel-Missfeld bei „Mut zum Hut“ seit vielen Jahren den Besucherinnen und Besuchern vorführt. Nach 21 Jahren will sie ihr „Hutleben“ nun allerdings beenden – und an anderer Stelle neu aufbauen.

