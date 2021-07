Nach Corona: Bigband der Stadtkapelle Neuburg zeigt erfrischende Spielfreude

Plus Die Bigband der Neuburger Stadtkapelle darf nach langer Corona-Pause wieder auftreten – und zeigt einen von Swing, Jazz und Funk geprägten Musikgenuss. Das Konzert aber offenbart auch sozialen Charakter.

Um 16 Uhr telefonierte Markus Haninger zum letzten Mal an diesem Samstag mit dem Wetterbeobachter auf der Luftwaffenbasis in Zell. Die Auskunft lautete: Eine Gewitterzelle bildet sich etwa 40 Kilometer westlich von Neuburg, sie zieht auf die Ottheinrichstadt zu, kann aber auch einen anderen Weg suchen. Zum Glück blieb es trocken, kurz vor Beginn des Bigband-Konzertes im Museumsgarten kam sogar die Sonne durch.