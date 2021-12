Neuburg

Nach Elternkritik an Schulbusausfall wegen Winterchaos in Neuburg: Unternehmen äußert sich

Wegen des Wintereinbruchs konnte das Busunternehmen Seitz einige Linien im Raum Neuburg nicht befahren. Ein Schulbus war zwischen Rennertshofen und Rohrbach in den Graben gerutscht.

Von Anna Hecker

Schneesturm, Verwehungen, Glätte, das Winterwetter hat den Verkehr in Neuburg und Umgebung den ganzen Dienstag ordentlich durcheinandergebracht. Und auch im Bereich der Schülerbeförderung mussten die Busunternehmen auf die Wetterverhältnisse schnell und verantwortungsbewusst reagieren – was ihnen teils den Unmut einiger Eltern eingebracht hat.

