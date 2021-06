Neuburg

Nach Lockdown jetzt „Hochzeitsstau“ in Neuburg

In Neuburg sind wieder Hochzeiten im größeren Kreise möglich. Das Standesamt spricht bei den vielen Anfragen sogar von einem „Hochzeitsstau“. Auch die lokalen Brautausstatter spüren die nachwachsende Anfrage.

Plus Die Hochzeitsglocken läuten wieder, weil größere Feiern wieder möglich sind. Der Nachholbedarf ist groß. Was dies für Fotografen, Gastronomen und Hochzeitsausstatter bedeutet.

Von Laura Freilinger

Zwei Herren in schicken Anzügen spazieren nervös vor dem Standesamt Neuburg auf und ab. Hinter den Türen beginnt in wenigen Minuten eine Trauung. Die beiden Männer sind die Väter des Paares. Aufgrund der Corona-Beschränkungen dürfen sie nicht in den Saal. Kurz vor der Trauung erfahren sie von neuen Lockerungen und werden doch noch hineingebeten. Für das Paar sei es das schönste Hochzeitsgeschenk gewesen, die ersten Tränen flossen schon vor dem Jawort.

