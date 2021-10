Nach Monaten: Die Chlorung des Neuburger Trinkwassers wird aufgehoben

Monatelang wurde das Trinkwassernetz in Neuburg gechlort. Nun gibt es laut Stadtwerke keinerlei Anhaltspunkte mehr für eine Verunreinigung des Wassers. Jetzt wird die Maßnahme beendet.

Darauf dürften viele Bürgerinnen und Bürger gewartet haben: Wie die Stadtwerke Neuburg mitteilen, wird die Chlorung des Trinkwassernetzes am Freitag, 22. Oktober, aufgehoben.

Chlorung des Trinkwassers in Neuburg wird beendet

Es ist das Ende einer langen Maßnahme. Am 22. Juli begannen die Stadtwerke Neuburg mit der Chlorung ihres Trinkwassernetzes. Der Grund für die vom Gesundheitsamt im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen angeordnete Maßnahme: Bei einer situationsbedingten Beprobung des Wassernetzes der Stadtwerke wurde Mitte Juli der Keim „Pseudomonas aeruginosa“ nachgewiesen. Nach drei Monaten stringentem Monitoring der Mikrobiologie im Trinkwasser gebe es keinerlei Anhaltspunkte mehr für eine Verunreinigung des Trinkwassers, so die Stadtwerke. Deshalb wurde die Anordnung zur Chlorung des Trinkwassernetzes der Stadtwerke durch das Gesundheitsamt im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen zum Ende dieser Woche aufgehoben.

Die monatelange Chlorung des Trinkwassernetzes der Stadtwerke Neuburg an der Donau war notwendig, weil es sich bei dem Keim „Pseudomonas aeruginosa“ um einen sehr widerstandsfähigen Keim handelt, der nur durch langanhaltende Dauerchlorung sicher eliminiert werden kann. Im Austausch mit anderen Versorgern, die eine Verunreinigung mit dem gleichen Keim hatten, wurde darauf hingewiesen, dass bei einer zu frühen Beendigung des Chlorungsvorganges ein erhöhtes Risiko besteht, dass der Keim wieder auftritt, teilen die Stadtwerke mit. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt wurde festgelegt, dass bis auf weiteres eine zeitlich engmaschige Beprobung (34 Proben pro Woche) des Netzes erfolgt.

Das Wasser in Neuburg wird nicht mehr gechlort

Während der dreimonatigen Maßnahme wurden rund 730.000 Kubikmeter Wasser gechlort, etwa 2500 Kilogramm Natriumhypochlorit in flüssiger Form in das etwa 360 Kilometer lange Leitungsnetz der Stadtwerke Neuburg eingebracht. Der Chlorgeruch, der so manchen in den vergangenen Monaten negativ aufgefallen war, wird jedoch voraussichtlich nicht sofort verschwinden. Nach Beendigung der Maßnahme am Freitag kann es einige Tage dauern, bis das Chlor aus dem gesamten Trinkwassernetz ausgespült ist, so die Stadtwerke. (nr)

Lesen Sie dazu auch