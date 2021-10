Neuburg

10:33 Uhr

Nach Polizeieinsatz am Schrannenplatz in Neuburg: Jugendlicher bespuckt Streifenwagen

Ein Jugendlicher könnte in Neuburg einen Streifenwagen beschädigt haben.

In der Nacht auf Samstag – wollte ein Jugendlicher einen Streifenwagen der örtlichen Polizei beschädigen, das in der Luitpoldstraße in Neuburg abgestellt war.

Hintergrund war laut Bericht ein Einsatz wegen Ruhestörung in der Innenstadt. Als sich die Beamten der betreffenden Personengruppe näherten, entfernte sich ein 16-jähriger Jugendliche – der spätere Tatverdächtige. Wenig später sahen ihn die Einsatzkräfte bei ihrem Dienstwagen mit eingeschaltetem Handylicht. Es gab einen Schlag: Polizei Neuburg: Beamten übergaben Jugendlichen an Familie Offensichtlich hatte der Jugendliche mit seinem Fuß gegen die Beifahrertür getreten. Bei der Begutachtung des Autos stellten die Einsatzkräfte außerdem fest, dass der junge Mann gegen den Türgriff gespuckt hatte. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Die Einsatzkräfte übergaben den Jugendlichen an einen seiner Familienangehörigen. (nr)

