Neuburg

21:00 Uhr

Nach Sommerpark-Absage: Neuburger wundern sich über Nürnberger Volksfest-Ersatz

Plus Der Neuburger Sommerpark ist endgültig abgesagt, gleichzeitig öffnet in Nürnberg eine ähnliche Veranstaltung ihre Tore. Die Fieranten und der Marktreferent aus Neuburg zeigen sich irritiert.

Von Anna Hecker

Es wirkt wie reine Willkür: Während der Neuburger Sommerpark am Dienstag endgültig seine Absage erhielt, darf im nur knapp hundert Kilometer entfernten Nürnberg ein Freizeitpark eröffnen – mit Fahrgeschäften, Buden, Hygienekonzept und eingezäunt; eben genau so wie es in Neuburg auch geplant war. Doch warum kommt es zu so unterschiedlichen Entscheidungen und was sagen die Betroffenen in Neuburg dazu?

