Nach knapp 70.000 Spritzen: Diese Bilanz ziehen die Impfzentren im Kreis Neuburg-Schrobenhausen

Der Impfstoff des deutschen Herstellers BioNTech wurde im Landkreis am häufigsten verabreicht. Fast 70.000 Spritzen wurden insgesamt in den beiden Impfzentren im Landkreis gesetzt.

Plus Im Dezember fiel der Startschuss und nun ist Schluss: Die beiden Impfzentren im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen schließen ihre Pforten. Wie das Resümee der Verantwortlichen ausfällt.

Von Katrin Kretzmann

Es ist ein außergewöhnlicher Zeitabschnitt, der am Mittwoch im Landkreis zu Ende gegangen ist. Gut neun Monate lang dienten ein alter Supermarkt im Schrobenhausener Stadtteil Mühlried sowie die Ostendturnhalle in Neuburg als Zentren der Bekämpfung der Corona-Pandemie in der Region. Tagtäglich wurden dort Hunderte Impfungen gegen das Covid-Virus verabreicht. Nun ist Schluss, heute wird abgebaut und die Verantwortlichen ziehen Bilanz zur Impfkampagne in der Region.

