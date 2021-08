Nach tödlichem Radunfall 2020: Gericht reduziert Geldstrafe

Plus Das Amtsgericht Neuburg reduziert die Geldstrafe gegen den verantwortlichen Lastwagenfahrer aus Bosnien. Insgesamt verzeichnet die Polizei weniger Unfälle – aber vermehrt Stürze von Radfahrern.

Nach dem Unfalltod eines 80-jährigen Radfahrers im Juli vergangenen Jahres an der Kreuzung Ingolstädter-/Monheimer Straße gibt es jetzt ein rechtskräftiges Urteil. Der 37-jährige bosnische Lastwagenfahrer, der den Radler erfasst hatte, ist zu 1950 Euro Geldstrafe und drei Monaten Fahrverbot verurteilt worden.