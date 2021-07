Nachbarschaftshilfe Neuburg: „Diesen Zusammenhalt müssen wir mitnehmen“

Plus Die Nachbarschaftshilfe aus Neuburg hat während der Pandemie Zuwachs bekommen. Drei langjährige Helferinnen scheiden unterdessen aus der Gruppe aus.

Nach langer Pause endlich wieder einmal sehen konnten sich die Mitglieder der Neuburger Nachbarschaftshilfe. Viele nahmen deshalb das Angebot zu einem Treffen in der Pizzeria im Alten Neuhof an, um sich endlich mal wieder von Angesicht zu Angesicht austauschen zu können.