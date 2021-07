Nachruf auf "Kelly" Kellndrofer aus Rennertshofen: Ein eigener Kopf im besten Sinne

Erinnerung an Reimund Kelldorfner aus Rennertshofen, der vor kurzem nach schwerer Krankheit gestorben ist. Er war Graphiker, Zeichner, Maler, Bilderhauer - und Musiker. Und einer, der sich nicht verbiegen ließ.

Wer sich in Rennertshofen auf die Suche nach Gebäuden mit einem ganz speziellen Charakter macht ... der landet früher oder später bei dem stillgelegten Bahnhof an der Neuburger Straße! Das liegt weniger an dem Gebäude an sich – als vielmehr an dem Bewohner, der es über 30 Jahre lang bewohnte und gestaltete: Reimund Kelldorfner alias „Kelly“ ... Aus dem alten Bahnhof wurde im Laufe der Jahrzehnte „Kelly’s Art Station“. Jetzt ist die ‚Art Station’ verwaist. Reimund Kelldorfner verstarb vor kurzem nach schwerer Krankheit.

Ein Leben für die Kunst! Eine gern benutzte Plattitüde. Auf ‚Kelly’ traf sie voll und ganz zu. Er war Graphiker, Zeichner, Maler, Bildhauer – und Musiker. Vornehmlich als (Kontra)-Bassist brillierte er in unzähligen Bands und Formationen – auch über die Region hinaus. Egal, ob Klassik, Jazz, Soul oder Hardrock, sein Enthusiasmus kannte keine musikalischen Schranken. Etliche dieser Bands wurden von ihm selbst initiiert und auch promotet. Eben ein Leben für die Kunst!

Noch kurz vor seinem Tod arbeitete Reimund Kelldorfner aus Rennertshofen an Plänen für neue Projekte

Noch in den Tagen vor seinem Tod arbeitete er an Plänen für neue Projekte. Er konnte und wollte sich einfach nicht vorstellen, dass ihm seine Erkrankung einen Strich durch die Rechnung machen könnte! Überhaupt war er keiner, der sich gerne „dreinreden“ ließ. Weder in der Kunst noch im Leben. Er ließ sich nicht verbiegen, nur um Anderen zu gefallen. Alles „Stromlinige“ war ihm ein Graus. Er machte „sein“ Ding! Er konnte gar nicht anders. Ein eigener Kopf im besten Sinne!

Zu den Gitarrenklängen seines langjährigen Mitstreiters Andreas ‚Pichi’ Pichler nahmen am Wochenende Angehörige und Freunde Abschied von Reimund Kelldorfner. Wer nicht vergessen wird, der lebt weiter. Das gilt mit Sicherheit für ‚Kelly’ – den Freigeist vom alten Bahnhof in Rennertshofen.