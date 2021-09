Neuburg

18:00 Uhr

Natascha Kohnen über die zweite Donaubrücke: „Da blutet einem das Herz“

Plus Die SPD-Landtagsabgeordnete besucht den Auwald an der Stelle, an der einmal die geplante Brücke stehen soll. „Die Planungen in ihrer Tragweite haben München noch nicht erreicht.“

Von Manfred Dittenhofer

Sie steht bei strahlendem Sonnenschein am Ufer der Donau, inmitten von Bäumen und Sträuchern und dennoch liegt ihre Stirn in Falten. Landtagsabgeordnete Natascha Kohnen ( SPD) ist auf Einladung der Initiative „Auwald statt Asphalt“ nach Neuburg gekommen. Sie wurde von Horst Winter und weiteren Vertretern der Initiative an den Ort geführt, an dem die Brücke die Donau überspannen soll. Ihr erster Eindruck: „Bei dem Anblick blutet mir das Herz.“ Und ihre Frage: „Gibt es denn gar keine Alternativen zu dieser Planung?“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen