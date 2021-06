Neuburg

10:32 Uhr

Neuburg: Abiturfeier endet mit Feuerwehreinsatz

Eine junge Abiturientin musste am Dienstagabend in der Neuburger Brandlbucht gerettet werden.

Abiturienten haben am Dienstagabend an der Neuburger Brandlbucht gefeiert. Dabei ist eine junge alkoholisierte Frau in die Donau gefallen.

Am Dienstagabend um 20.40 Uhr ging bei der Neuburger Feuerwehr ein Notruf ein. An der Brandlbucht musste eine junge alkoholisierte Frau aus der Donau geborgen werden. Laut Kommandant Markus Rieß hatte sie zuvor mit anderen Jugendlichen, die in kleinen Gruppen zusammenstanden, an der Brandlwiese ihr Abitur gefeiert. Die junge Frau musste nach dem Unfall vom Notarzt versorgt werden Beim Eintreffen von Rettungshubschrauber und Feuerwehr, die ein Boot zur Personenrettung dabei hatte, war die Verletzte bereits von Mitfeiernden aus der Donau gezogen worden. Sie musste allerdings vom Notarzt versorgt werden. Anschließend wurde sie mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. (nr)

