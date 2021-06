Neuburg

vor 33 Min.

Neuburg: Hat er einem Türsteher im Hertlein viermal ins Gesicht geschlagen?

Plus Weil er einem Türsteher mehrmals ins Gesicht geschlagen haben soll, muss sich ein 30-Jähriger vor dem Amtsgericht verantworten. Dort erzählt er jedoch eine andere Geschichte.

Von Michael Kienastl

Was genau am Morgen des 8. März 2020 im Tanzcafé Hertlein passiert ist, darüber herrscht vordem Amtsgericht Neuburg keine Einigkeit. Gewiss ist nur, dass sie mit einer blutigen Nase, einer gebrochenen Rippe und weiteren Verletzungen endete. Nur weil der Beschuldigte gegen einen Strafbefehl vom August 2020 in Höhe von 90 Tagessätzen zu 55 Euro Einspruch einlegte, kam es überhaupt zur Verhandlung vor dem Neuburger Amtsgericht. „Ich will meine Geschichte erzählen“, sagt er.

