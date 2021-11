Neuburg

vor 48 Min.

Neuburg: Impfungen im Container starten am Mittwoch

Hier geht es zum Impfzentrum in den ehemaligen Schulcontainern an der Monheimer Straße beim Berufsschulzentrum.

Plus Am Mittwoch geht die neue Impfstation an der Monheimer Straße in Neuburg in Betrieb. Das BRK unterstützt mit mobilen Teams in den Gemeinden. Los geht es bereits an diesem Wochenende.

Von Katrin Kretzmann

Bis Ende September war es die Ostendturnhalle, dann ging es im Geriatriezentrum weiter und nun sind die Container beim Berufsschulzentrum an der Monheimer Straße neue Heimat für das Impfzentrum in Neuburg. Der Startschuss fällt an diesem Mittwoch. Bereits am Montag wurden die Räumlichkeiten mit einer Sonderimpfaktion für Polizisten und Mitgliedern von Feuerwehr und THW eingeweiht. Am Nachmittag machten sich dann Vertreter aus Politik, vom BRK–Kreisverband sowie dem Schrobenhausener Kreiskrankenhaus ein Bild vom neuen Standort.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen