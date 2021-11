Neuburg: Neue Chronik über die Geschichte des Luftwaffengeschwaders

Plus Das Neuburger Luftwaffengeschwader hat eine neue Chronik veröffentlicht. Welche Geschichten das 400 Seiten dicke Werk enthält und warum es aus Sicht des Kommodores "etwas für die Ewigkeit ist".

„In einer immer schneller werdenden, mehr und mehr digitalen Zeit soll verhindert werden, zu vergessen“ – So lautet ein Auszug aus der Beschreibung der neuen Chronik über das Taktische Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg. Das fast 400 Seiten umfassende Werk erzählt die Geschichte des Verbands von 2011 bis 2021 – und es ist keine Chronik im klassischen Sinn, sondern vielmehr die Sammlung einzelner Geschichten, bestückt mit zahlreichen Bildern, Infos und Anekdoten. Für Kommodore Oberst Gordon Schnitger ist das Buch „etwas für die Ewigkeit“, wie er nun bei der offiziellen Vorstellung sagte.