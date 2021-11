Neuburg-Schrobenhausen verlängert Öffnungszeiten der Testzentren am Wochenende

Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen verlängert die Öffnungszeiten der Corona-Schnelltestzentren am Wochenende. Wann und wie man sich aktuell testen lassen kann.

Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen verlängert die Öffnungszeiten der Schnelltestzentren am Wochenende. Im Corona-Testzentrum Neuburg, Monheimer Straße 66, können laut Landratsamt Schnelltests nun am Samstag von 11 bis 14 Uhr gemacht werden. Im Corona-Testzentrum Mühlried, Rinderhofer Breite 11, werden sie an Sonntagen von 11 bis 14 Uhr angeboten.

Neue Öffnungszeiten für Corona-Schnelltestzentren im Kreis Neuburg-Schrobenhausen

Dieses Angebot gilt seit Freitag. Der Schritt ist notwendig, um aufgrund ansteigender Corona-Fallzahlen die Testkapazitäten auszubauen, heißt es vom Landratsamt. Werktags ist wie bisher das Testzentrum in Neuburg von 10 bis 13 Uhr sowie das Testzentrum Mühlried von 12 bis 15 Uhr geöffnet. Ein Testgrund ist nicht erforderlich. Ein Termin kann unter folgendem Weblink gebucht werden: https://www.kkh-sob.de/STZ. (nr)