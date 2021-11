Neuburg: Weitere Corona-Fälle in BRK-Seniorenzentrum

Plus Vor knapp zwei Wochen kam es zu einem ersten Corona-Ausbruch im BRK-Seniorenzentrum in Neuburg. Insgesamt 30 Bewohner und Angestellte waren infiziert. Wie viele neue Fälle es gibt.

Vor gut zwei Wochen wurden mehrere Bewohnerinnen und Bewohner sowie Angestellte des BRK-Seniorenzentrums in Neuburg positiv auf das Corona-Virus getestet (wir berichteten). Die Krankheitsverläufe bei den Betroffenen sind weiterhin „Gott sei Dank mild“, wie Kreisgeschäftsführer Anton Gutmann berichtet. Nun gibt es weitere Fälle.