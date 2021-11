Neuburg

vor 47 Min.

Neuburg: Wird der Boxenstall zum Impfzentrum?

Seit Ende September sind die Impfzentren im Landkreis geschlossen. Nun sollen sie wieder hochgefahren werden. Wo künftig wieder in Neuburg-Schrobenhausen immunisiert wird, entscheidet sich in den kommenden Tagen.

Plus Mit einer Inzidenz von fast 600 hat der Kreis Neuburg–Schrobenhausen einen traurigen Rekord erreicht. Welche Maßnahmen der Landkreis ergreift und warum für OB Bernhard Gmehling der Boxenstall der ideale Standort für ein Impfzentrum wäre.

Von Katrin Kretzmann

Die Zahl der Corona-Infektionen steigt auch im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen immer weiter an. Die Inzidenz hat mit 595,5 (Stand 15. November) einen traurigen Rekordwert erreicht und die Intensivstationen der beiden Krankenhäuser sind am Limit. Abhilfe soll hier genau eines bringen: Impfen. Das Kreiskrankenhaus als Herr über das hiesige Immunisierungsgeschehen arbeitet bereits an einem Konzept, um die maue Impfquote anzuheben. Dazu gehört auch die Wiedereröffnung der Impfzentren.

