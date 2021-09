Neuburg

„Neuburg leuchtet“: Stadt entschuldigt sich für Enttäuschung am Samstag

„Neuburg leuchtet“ zog vor allem am Freitag die Menschen in die Innenstadt. Am Freitag waren einige Besucher nicht mit der Veranstaltung zufrieden.

Plus "Neuburg leuchtet" war am Freitag ein voller Erfolg. Tags darauf können die Veranstalter den Erwartungen nicht gerecht werden. Die Stadt entschuldigt sich und erklärt, was dahinter steckte.

Von Andreas Schopf

Der Freitagabend in Neuburg war etwas Besonderes. Die Innenstadt leuchtete – und zahlreiche Besucher kamen. Die Straßen waren voll, Geschäfte luden bis 23 Uhr zum Bummeln ein. „Neuburg leuchtet“ war zum Auftakt, wie berichtet, ein voller Erfolg. Doch der Samstag konnte dieses Niveau nicht halten. Nach kritischen Rückmeldungen sieht sich die Stadt dazu veranlasst, sich zu entschuldigen, und zu erklären, was dahinter steckte.

