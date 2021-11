Neuburg rüstet auf: Containerlösung als Impfstation

In Neuburg entsteht eine neue Impfstation. Am Donnerstagvormittag sahen sich Verantwortliche Container an der Monheimer Straße an - und gaben grünes Licht. Wann die Station starten soll.

Was das Impfangebot angeht, wird es in Neuburg bald eine großzügige Lösung geben. Am Donnerstagvormittag sahen sich Vertreter des Gesundheitsamtes, des Kreiskrankenhauses und des Landratsamtes die neben dem Testzentrum leer stehenden Container an der Monheimer Straße in Neuburg Nord an - und gaben grünes Licht für eine neue Impstation.

Neue Impfstation an der Monheimer Straße in Neuburg

Die soll am Montag, 29. November, an den Start gehen. Es soll zwei Impfstraßen geben. Wie viele Bürgerinnen und Bürger dann dort wöchentlich geimpft werden können, wird sich danach richten, wie die personelle Ausstattung erfolgen kann. Denn für die Impfungen braucht es Ärzte. Davon hängt es ab, viele Tage dort geöffnet werden kann - fünf oder gar sieben Tage.

Momentan können in der Geriatrie in Neuburg wöchentlich bis zu 660 Impfungen erfolgen. Steht die Station in den Containern, können es mindestens 1500 wöchentlich sein. (nr)

