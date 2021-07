Neuburg

Neuburger Abiturienten hielten der „stürmischen See“ stand

Plus Der Jahrgang des Descartes-Gymnasiums in Neuburg schaffte in Pandemiezeiten Bestnoten und sorgte für gute Laune. Die Reifezeugnisse gab es in diesem Jahr in der Neuburger Parkhalle.

Von Winfried Rein

Es war wieder ein Corona-Jahrgang: keine Klassenfahrt, kein Abiturscherz, kein Ball, Fernunterricht und kaum Partys. Die 82 Abiturientinnen und Abiturienten des Descartes-Gymnasiums haben trotzdem „durchgezogen“ und ihren Abschluss gemacht. Die Lockerheit ist nicht ganz verloren gegangen und gute Noten lieferte die Absolvia 2021 auch noch.

