Neuburger Afghanistan-Veteran: "Korruption war in allen Ebenen immens"

Plus Ein Neuburger Afghanistan-Veteran blickt auf seine Zeit im Einsatz und spricht über Hindernisse wie Korruption und Bürokratie. Wichtig für ihn: Wir müssen daraus lernen.

Von Manfred Dittenhofer

Die Bilder aus Afghanistan bewegen momentan viele Menschen. Und man fragt sich: Wofür waren die Männer und Frauen der Bundeswehr, der Polizei, des Bundesgrenzschutzes, der vielen Hilfsorganisationen 20 Jahre in diesem Land? Auch Neuburger waren in Kabul, in Masar-e Scharif, und in Kundus. Der ehemalige Luftwaffenoffizier Mate Beric war zwei Mal für insgesamt acht Monate, 2010 und 2011, in Afghanistan stationiert. Auf dem Flugplatz in Masar war er für die Flugsicherheit zuständig. Er erinnert sich an seine Zeit dort und ordnet die momentanen Geschehnisse mit seinen Erfahrungen vor Ort ein.

