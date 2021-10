Neuburg

vor 50 Min.

Neuburger Bauausschuss stimmt für Wohngebiet in Sehensand

Plus In Sehensand sollen neue Häuser entstehen, das hat der Neuburger Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Kritik gab es wegen der schlechten Verkehrsanbindung.

Von Anna Hecker

Bauland ist in Neuburg knapp bemessen. Vor allem jüngere Bauanwerber brauchen in der Stadt und ihren Ortsteilen oft viel Geduld, bevor sie ihr Eigenheim verwirklichen können. So auch in Sehensand, wo schon seit Jahren der Wunsch besteht, dort neues Bauland zu schaffen. In der jüngsten Sitzung entschied sich der Bauausschuss für eine Bebauungsplanänderung nördlich der Dorfstraße, auch wenn das nicht alle Mitglieder des Gremiums befürworteten.

